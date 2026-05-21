Сегодня 11:04 Фестиваль уличной культуры прошел в Раменском округе

Этого события с нетерпением ждали не только жители, но и гости Раменского округа. Фестиваль уличной культуры объединил спорт, музыку, стрит-арт, мастер-классы по катанию на скейте и самокате, и, конечно же, танцевальные состязания.

Мероприятие традиционно собирает сотни участников из разных городов. По словам организаторов, масштаб шоу увеличивается с каждым годом. Площадкой для самовыражения участников фестиваля стала Солнечная улица в поселке Удельная. Танцевальные батлы устроили прямо у Дворца культуры «Победа». Особой популярностью на мероприятии пользовалась и зона для граффити. Каждый мог увидеть, как рождается уличное искусство. Рисовали на стенах не только профессиональные художники, но и представители разных профессий. Например, оператор производственной линии из Владимира Никита Куир, которые пишет картины в перерывах между сменами.

«Граффити рисую уже около 20 лет, не так давно перешел на холсты. То есть сейчас больше развиваюсь как художник, участвую в выставках», — рассказал Никита.

Фестиваль уличной культуры состоялся в поселке Удельная вот уже в пятый раз. Мероприятие организовали при поддержке Комитета по культуре и туризму округа.