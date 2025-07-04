Фестиваль уличной культуры прошел в Егорьевске

В округе прошел четвертый фестиваль уличной культуры «Открытый город», организованный командой молодежного центра «Маяк». Мероприятие, посвященное современным видам спорта и искусства, привлекло около 200 участников и зрителей из Егорьевска и Коломны, превратив скейт-площадку в главном городском парке в эпицентр молодежной культуры и креатива.

Фестиваль «Открытый город» стал настоящим праздником для любителей экстремальных видов спорта. Профессиональные и начинающие спортсмены продемонстрировали мастерство и трюки на скейтбордах, самокатах и BMX, покорив зрителей зрелищными барспинами, киклесами, грэбами, флипами и другими элементами.

Организаторы отметили, что фестиваль — это не только спорт, но и искусство. Частью мероприятия стало уличное искусство, которое представили художники и творческие коллективы. Символом «Открытого города» в этом году стала расписная матрешка — оформить традиционную русскую игрушку в современном стиле участникам фестиваля предложил художник Павел Масликов. Каждый желающий мог проявить свою фантазию и креативность, раскрасив матрешку в яркие цвета.