Фестиваль уличного кино пройдет в Подмосковье
Всероссийский фестиваль уличного кино пройдет в Подмосковье с 14 июля по 10 августа. на нем покажут яркие работы российских режиссеров.
На фестивале покажут лучшие короткометражные фильмы прошлых лет, которые уже полюбились зрителям по всей России. Зрители также увидят выдающиеся работы молодых режиссеров.
Кинопоказы пройдет в парках под открытым небом, а также в культурно-досуговых центрах.
Фестиваль уличного кино проводят ежегодно. На нем показывают лучшие короткометражные фильмы российских режиссеров. Победителей определяют зрители, голосуя за понравившуюся кинокартину.
Вход на показы свободный. Узнать расписание и адреса площадок можно по ссылке.
Юбиляров супружеской жизни наградили ко Дню семьи в Химках
Лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске
Путин назвал скромными зарплаты белгородских учителей
На Украине не исключили перемирия с Россией до конца года
Фестиваль уличного кино пройдет в Подмосковье
Интерактивный сервис для продвижения фермерских товаров запустили в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте