Всероссийский фестиваль уличного кино пройдет в Подмосковье с 14 июля по 10 августа. на нем покажут яркие работы российских режиссеров.

На фестивале покажут лучшие короткометражные фильмы прошлых лет, которые уже полюбились зрителям по всей России. Зрители также увидят выдающиеся работы молодых режиссеров.

Кинопоказы пройдет в парках под открытым небом, а также в культурно-досуговых центрах.

Фестиваль уличного кино проводят ежегодно. На нем показывают лучшие короткометражные фильмы российских режиссеров. Победителей определяют зрители, голосуя за понравившуюся кинокартину.

Вход на показы свободный. Узнать расписание и адреса площадок можно по ссылке.