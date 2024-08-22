Фестиваль уличного кино пройдет в парке имени Толстого в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Фестиваль уличного кино проведут в Химках. Гости парка имени Льва Толстого смогут увидеть лучшие короткометражные фильмы молодых российских режиссеров.

Мероприятие пройдет на базе музейно-выставочного комплекса «Артишок». Фильмы рассчитаны как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Вход свободный.

Фестиваль продлится до сентября и пройдет в разных городах Подмосковья. Мероприятие объединит участников из более чем 1000 городов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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