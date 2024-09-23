Фестиваль уличного искусства прошел в Серпухове

Фестиваль уличного искусства «ФормАрт» прошел в парке имени Олега Степанова в День города в Серпухове. Молодежь создала новый арт-объект для фотосессий — разукрасила кубы.

Ученики художественной школы имени Бузовкина, любители граффити из молодежных объединений и уличные художники разукрасили кубы в разной стилистике — от каллиграммы, фигурных стихов или фраз до аниме.

Ранее фестиваль проходил в Комсомольском парке, а теперь — в парке имени Олега Степанова. Его организовали представители центра «Молодость». Праздник призван объединить подрастающее поколение, вдохновить на творчество и любовь к родному городу.

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