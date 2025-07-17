Фестиваль «Уличная физика» пройдет в Щелкове 19 июля

Щелково готовится к празднованию 100-летнего юбилея. В преддверии этой даты в Театральном сквере состоится фестиваль «Уличная физика».

Организатором мероприятия является Федерация брейкинга Щелкова при поддержке спорткомитета округа. С 12:00 до 15:00 жителей и гостей города ждет насыщенная программа с танцами, спортом и живой музыкой.

В рамках фестиваля пройдут мастер-класс по поингу для детей от студии «Элегия», фитнес-программа от Kangoo Jumping Щелково-Монино, выступления на воркаут-площадке, поинг-шоу и живой барабан. Также состоятся брейкинг-батлы от студии «Брейк Стихия»,

Судить батлы будут Артем Головко и Сергей Подлесных. Музыкальное сопровождение обеспечат диджей Максим Никитин и битмейкер Александр Климченко. Ведущим фестиваля станет MC D-KEN (Александр Жаворонков).

Мероприятие пройдет в уличной атмосфере, объединив творчество, движение и энергию города.