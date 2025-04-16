Фестиваль творчества прошел в Раменском округе

Центром проведения фестиваля «РамАрт» стал культурно-досуговый центр «Дементьевский». В этом году мероприятие посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В конкурсе приняли участие представители пяти домов культуры: «Захаровский», «Мир», «Донино», «Хрипанский» и «Березка». Организаторы подготовили насыщенную программу. Участники представили вокальные и танцевальные номера, а также общее выступление.

Фестиваль прошел на одном дыхании несмотря на то, что длился более двух часов. Завершился он грандиозной песней о России, которую исполняли все конкурсанты.

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