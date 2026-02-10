Фестиваль творчества и искусств «ART-ПУЛЬС» прошел в Серпухове

8 февраля в ДК имени Ленина в Серпухове состоялся III Международный многожанровый фестиваль-конкурс «ART-ПУЛЬС». Воспитанники ансамбля «Славянский лик» завоевали высшую награду и несколько званий лауреатов.

Ансамбль танца «Славянский лик» из Губернского колледжа показал выдающиеся результаты под руководством Джамили Старостиной. Коллектив удостоился Гран-при всего фестиваля. Также его воспитанники стали лауреатами первой степени в нескольких номинациях.

Ева Васильченкова получила звание лауреата за номер «Монгольская статуэтка». Варвара Карабанова была отмечена той же наградой за танец «Эрзяночка».

Номер «Ой, на горке», представляющий танец ставропольских казаков, также стал лауреатом первой степени. Этого же звания удостоились постановки «Толчея» на материале Костромской области и дебютный номер «Озорные дробушки».

Артисты ансамбля регулярно показывают высокие результаты на творческих конкурсах разного уровня. Руководителя и участников коллектива поздравили с заслуженными победами на международном фестивале.