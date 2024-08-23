Фестиваль творческой молодежи «Оберег» пройдет в Подольске 25 августа

Мероприятия Межрегионального фестиваля творческой молодежи «Обереги России: культурное достояние народов» организуют в городском округе Подольск 25 августа. На базе культурного центра «Дубовицы» для участников проведут творческую лабораторию и мастер-класс.

В этом году фестиваль-практикум объединил четыре региона России, в том числе Московскую область. В Подольске в культурном центре «Дубровицы» 25 августа для участников мероприятия организуют лабораторию «Сценическое воплощение традиционной национальной культуры» и мастер-класс «Время активных традиций».

А 24 августа, в рамках фестиваля проведут круглый стол «Россия многонациональная: государственная система поддержки и развития национальных культур и укрепления гражданского единства». На нем выступят деятели культуры и искусства, специалисты-этнографы, ученые-исследователи и практики, фольклористы, историки и другие участники.

Фестиваль проходит в рамках Года семьи в РФ. Завершат просветительское мероприятие в октябре в Орловской области.

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