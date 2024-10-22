Фестиваль творческих мастер-классов прошел в Павловском Посаде

Традиционное мероприятие «Покровский Мастер–Фест» состоялось в историко-художественном музее Павловского Посада. Для участников фестиваля подготовили интересную и разнообразную программу.

Жители и гости города смогли познакомиться с различными видами декоративно-прикладного творчества. На мастер-классах показывали, как изготавливать текстильные бусы и куклы-желанницы, расписывать броши-пуговицы и плести на колышках.

В выставочном зале музея открылась экспозиция «ТекСтильный Посад», на которой были представлены изделия мастеров из разных регионов России. Среди более чем 300 работ — игрушки, украшения и предметы быта, сделанные при помощи разных техник.

Украшением фестиваля стало дефиле в костюмах в стиле павловопосадского платка, которое подготовил Театр моды «Машенькина мастерская» из Дома детского творчества. Для гостей также выступили городские творческие коллективы — ансамбли народной песни «Вересень» и «Заряночка».

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