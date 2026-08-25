Фестиваль туризма и творчества прошел в Воскресенске

23 августа в парке усадьбы Кривякино состоялось мероприятие «Красное сельцо». Гостей ждали мастер-классы, концерты, ярмарка, богатырские забавы и краеведческий форум.

Встреча славится камерной и уютной атмосферой, позволяющей отвлечься от городской суеты и прикоснуться к культурному наследию Подмосковья.

Для детей организовали викторины и мастер-классы. Смельчаки мерились силой в «Богатырских забавах», рукодельницы на аллее «От ковки до счастья» чеканили подковы, расписывали игрушки и делали обереги.

Посетители увидели дефиле модниц, старинную игротеку, выступление театра ростовых кукол «Софит», плавали на ладьях, знакомились с казачьим бытом и слушали колокольный звон.

Арт-резиденция «Гуслица» из Орехово-Зуева представила сказки, песни, мастер-классы и выступление иллюзионистов. Школа актерского мастерства имени Н. В. Полякова показала представление про Конька-Горбунка.

Для желающих погрузиться в мир гостеприимства работали интерактивные площадки: туристско-информационный центр «Раменское», Раменский художественно-исторический музей и центр социально-культурного развития граждан «Наше будущее».

В тот же день состоялся краеведческий форум «Мы из-под Москвы». Свои выступления гостям подарили концертно-выставочный зал, ансамбль «Русский тембр» и солистки Московской областной филармонии Юлия Журавлева и Юлия Пилипович.

Завершился фестиваль музыкальной сказкой «Волшебное кольцо» в исполнении заслуженной артистки России Елены Валюшкиной и академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова.