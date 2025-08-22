Фестиваль туризма и творчества пройдет в усадьбе Кривякино 24 августа

Усадьба Кривякино в Воскресенске 24 августа примет шестой фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо». В этом году организаторы выбрали для мероприятия тему «Птица счастья».

Для гостей приготовили обширную программу: «богатырские забавы», кукольный спектакль, музыкально-поэтическое действо, квест и даже прогулки на ладье.

В течение дня в усадьбе будет работать аллея мастер-классов, где можно будет отчеканить памятные монеты, попробовать себя в создании глиняных барельефов с растительными мотивами, расписать игрушку-птицу из ткани, сделать роспись на теле хной или украсить деревянный домик.

На центральной площади установят старинный русский аттракцион «Закрутиха», а на шахматной площадке выступит театр ростовых кукол «Софит», пройдет концерт семейного ансамбля ложкарей «Потешки» и постановка пьесы Аксинии Орловской «Где живет птица счастья?».

В усадьбе откроют архивную фотовыставку, связанную с историей фестиваля, а также интерактивную зону «Пространство вдохновения». На фонтанной площади организуют художественную экспозицию и пленэр, где каждый сможет создать собственную «арт-птицу».

Неотъемлемой частью праздника станет краеведческий форум «Мы из-под Москвы». Его впервые проведут «голубом зале» главного дома усадьбы.

Концертная программа объединит выступления местных коллективов, театра песни «Столица» и других артистов. Завершит насыщенный день музыкальное шоу группы «Медведица».

Фестиваль начнется в полдень. Вход свободный.