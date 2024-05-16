Фестиваль «Цветочное варенье» пройдет в Талдоме 18 мая | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 16:21 Фестиваль «Цветочное варенье» пройдет в Талдоме 18 мая пресс-служба министерства культуры и туризма МО

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Первый городской фестиваль «Цветочное варенье» проведут в талдомском парке «Солнечный берег». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут ярмарка и самоварная станция «Травы Талдомского края», а для детей проведут развлекательные мероприятия. На фестивале состоится акция по высадке растений.

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В 14:00 любой желающий сможет принять участие в создании необычного варенья. Посетители приготовят десерт, ингредиентами для которого станут шишки, шалфей, сирень, одуванчики и розы. Завершится фестиваль праздничной концертной программой «Майские вечера».

Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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