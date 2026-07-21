Фестиваль «Царская уха» в 13-й раз прошел в Луховицах

Один из самых популярных в Подмосковье гастрономических фестивалей прошел в 13-й раз в луховицком поселке Белоомут. Праздник посетило более 17 тысяч гостей.

В казане на берегу Оки приготовили 170 литров ухи. Колдовали над блюдом лучшие шеф-повара России. Для приготовления использовали более 20 килограммов разной рыбы — сазана, судака, осетра, а также 50 килограммов овощей.

Уха не терпит спешки, поэтому готовили ее более трех часов. А затем началась самая вкусная часть фестиваля — дегустация.

Кроме угощения, гостей ожидали концерты, мастер-классы, ярмарка народных промыслов и ремесел. На протяжении всего дня на главной сцене выступали народные коллективы района. Зрители наслаждались песнями и танцами в исполнении местных творческих ансамблей. Для самых маленьких гостей работали развлекательные площадки с играми и конкурсами.