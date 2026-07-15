Фестиваль «Царская уха» пройдет в Луховицах 18 июля

В поселке Белоомут на левом берегу Оки 18 июля состоится XIII Межрегиональный фестиваль «Царская уха». Начало в 10:00. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На гастрономической площадке праздника главным событием станет приготовление ухи по-царски. Команда профессиональных шеф-поваров из «Международного альянса кулинаров» будет готовить блюдо по секретному авторскому рецепту в гигантском казане объемом 170 литров. Гости смогут увидеть весь процесс создания ухи и продегустировать результат.

Также посетителей фестиваля ждет масштабная развлекательная программа: выступления артистов и коллективов художественной самодеятельности, показательная программа историко-патриотического клуба «Белый кречет», тематические фотозоны и вечерний концерт кавер-групп. Участники конкурса «Многоликая Россия» в национальных костюмах представят быт и кулинарные традиции народов России.

Для гостей фестиваля будут работать выставки, вернисаж, творческие мастер-классы и локация «Город мастеров». Также можно будет посетить торговые ряды, фуд-корт, попробовать стритфуд и напитки.

Для детей предусмотрены безопасные аттракционы, детский городок, интерактивные развлекательные площадки и аквагрим.

Вход на фестиваль свободный.

Адрес: Московская область, городской округ Луховицы, поселок городского типа Белоомут, левый берег реки Оки.