Фестиваль триатлона «Титан» прошел в Зарайске

Традиционные соревнования собрали около 300 участников из разных регионов страны. Фестиваль стал настоящим праздником спорта и здоровья, привлекшим как профессиональных атлетов, так и любителей активного образа жизни.

На старт вышли участники самого разного возраста. Детям предстояло проплыть 100 метров, преодолеть четыре километра на велосипеде и один километр бегом. Взрослые спортсмены могли выбрать из нескольких дистанций: суперспринт (300 метров плавания, 8 километров велогонки, 2 километра бега), спринт (750 метров плавания, 20 километров велогонки, 5 километров бега), олимпийская дистанция (1,5 километра плавания, 40 километров велогонки, 10 километров бега) и дистанция 113, которая включала 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и 21,1 километра бега.

Соревнования потребовали от участников не только физической подготовки, но и умения быстро менять экипировку в транзитной зоне. Спортсменов на всем пути поддерживали волонтеры, которые помогали с навигацией и обеспечивали пункты питания.

Все триатлонисты получили на финише медаль с уникальным дизайном, а победители и призеры в различных возрастных категориях — золотые, серебряные и бронзовые награды.