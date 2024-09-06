Фестиваль товаров ручной работы пройдет в парке Талалихина в Подольске

В Подольске впервые пройдет фестиваль молодежных брендов товаров ручной работы 14 и 15 сентября. Организаторы осеннего мероприятия «Бочка» обещают, что будет уютно.

Маркет будет работать с 12:00 до 21:00. Следующая встреча пройдет только зимой.

Мастера представят авторские инструменты в лавочке «Чемодан Варганов». Создатели проекта убеждены, что музыку может исполнять каждый. Гости увидят флейты, окарины и калимбы, которые подходят для интуитивной игры и не требуют дополнительных навыков.

В мастерской «North Garden» представят украшения из белоснежного английского фарфора и камней в пастельных тонах. Рукодельницы также используют яркую глазурь, позолота и платину.

Семейная мыловарня «Bubble Beauty» создает натуральную косметику для ванны и душа. Продукцию производят по авторским рецептам.

В «Тигги-дизайн» шьют износостойкие аксессуары ручной работы из натуральной кожи и наносят на них принты. Более 12 лет мастера совершенствуют собственный метод.

Проект по созданию вязаных игрушек «Хвостушки» выпускает эксклюзивные изделия и шапки.

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