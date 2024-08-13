Фестиваль «Тягафест» пройдет в Подольске 14 сентября

В Подольске 14 сентября состоится второй фестиваль «Тягафест», который пройдет на территории завода «СПКБ Техно». Гостей ожидает концерт, выставка ретроавтомобилей и необычные угощения.

Организаторы обещают увлекательные экскурсии по цехам, где посетители смогут узнать, что завод занимается не только кабельной промышленностью. Фестиваль станет площадкой для сообщества единомышленников, стремящихся пробовать себя в различных сферах.

На мероприятии организовуют фудкорт, зоны для игр, активностей и мастер-классов. В кафе-пекарне пройдут авторские лекции с дегустацией, а также представят BBQ из техасского смокера.

Для гостей проведут шоу-программу, детские мастер-классы, фотосессии на ретромотоциклах, автомобилях и багги.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Бронницкая, 5. Вход для детей до 14 лет бесплатный.

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