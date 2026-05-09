Фестиваль текстильного искусства начался в Серпухове

В Музейно-выставочном центре Серпухова начал работу VII фестиваль «Текстильный букет Поочья», посвященный 9 Мая. Мероприятие напоминает о богатом текстильном наследии города, которое процветало во времена династии Коншиных.

С приветственным словом выступили директор Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло и начальник Управления культуры Елена Котова. На открытии фестиваля творческий коллектив «Сильфида» представил бальные номера.

В выставке принимают участие более 150 мастеров из разных регионов России. Представлены работы из различных материалов и кроя, над которыми трудились участники этнокультурных клубов и творческих объединений. Фестиваль объединяет народные промыслы и современное искусство, показывая многообразие текстильных традиций.

Сохранение культуры и памяти предков — основа воспитания уважения к прошлому и любви к Родине. Организаторы отметили, что важно изучать, исследовать и сохранять ремесленное наследие, чтобы оно осталось в памяти следующих поколений. Каждый посетитель фестиваля может прикоснуться к живой истории и увидеть, как творчество передает дух времени и связь поколений.