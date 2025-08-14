Фестиваль текстиля пройдет в парке «Сосновый бор» в Коломне

В городском округе Коломна в четвертый раз пройдет фестиваль моды и красоты «Ткань озер». Мероприятие запланировано на 16 августа в парке «Сосновый бор».
Фестиваль посветили 100-летию Озер. Театрализованный показ «Щербаков 1908: нити времени», организованный музейной лабораторией «Городские ткани», откроет мероприятие. Этот проект реализуют при поддержке фонда Владимира Потанина. В коллекции — одежда из хлопчатобумажной ткани с печатным рисунком фабрики «Товарищество Мануфактур Ф. Щербакова Сыновей, 1908 г.» в единстве с культурными традициями Лондона начала ХХ века.
Модельеры швейных производств в Коломне и Озерах представят свои работы.
Фестиваль «Ткань озер» проводится с 2022 года. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил важность сохранения традиций.
