Фестиваль технологий прошел в Химках

22 мая в школе № 8 имени Матвеева в Химках провели фестиваль технологий по итогам проекта президентского гранта. Школьники представили навыки работы с беспилотниками, а также показали собственные инженерные разработки.

Школа получила президентский грант в прошлом году на развитие дополнительного образования. В течение учебного года ученики осваивали основы научно-технической деятельности, знакомились с программированием и конструированием, а также учились управлять дронами. Итогом обучения стал фестиваль, на котором ребята продемонстрировали полученные знания и практические навыки.

Для гостей подготовили показательные выступления с беспилотными летательными аппаратами. Участники собирали и разбирали дроны, выполняли задания по пилотированию и рассказывали о своих проектах. Кроме того, для школьников организовали лекции о современных технологиях и применении беспилотников в разных сферах.

«Для ребят это был своего рода зачет, где они смогли показать все, чему научились за время обучения. Жюри у нас было не самое строгое, но очень серьезное — в его состав вошли представители „Роскосмоса“ и Химкинской федерации „Дрон“», — рассказала директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Во время занятий ученики изучали принципы создания технических устройств, работали над собственными проектами и знакомились с инженерными направлениями. По словам педагогов, многие школьники проявили большой интерес к современным технологиям и планируют продолжить обучение в этой сфере.

«Мы с педагогическим коллективом очень рады, что смогли познакомить детей с современными технологиями, которые уже сегодня становятся основой многих профессий будущего. Уверена, что полученные навыки обязательно пригодятся ребятам в дальнейшем», — отметила Ольга Игнатьева.

Директор школы подчеркнула, что в реализации грантового проекта образовательному учреждению помогали инженерно-методическая компания «Образование будущего», Фонд президентских грантов, Химкинская федерация «Дрон» и Дом юных техников «Интеграл».

После завершения учебного года работа над проектом продолжится. В ближайшее время школьники отправятся на специальную площадку для запуска моделей ракет, которые они самостоятельно создали во время занятий.