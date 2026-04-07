Фестиваль театрального творчества прошел в Воскресенске

5 апреля в городском округе Воскресенск завершился XIV Межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс театрального творчества «Белоозерская весна-2026», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей. Фестиваль проходил в течение двух дней, которые были насыщены яркими эмоциями. Участники получили огромный опыт и удовольствие от всего происходящего. На одной сцене выступили чтецы, театральные коллективы со спектаклями и живыми историями.

Полезные и интересные мастер-классы провели члены жюри Мария Оссовская и Борис Домнин. Это были не просто уроки, а живой и увлекательный процесс: ребята с большим интересом выполняли упражнения и учились чувствовать каждое слово.

За участие и поддержку организаторы благодарят начальника отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации округа Михаила Павлова, директора МУ «Культурно-досуговый центр» Ольгу Якимову и руководителя Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олега Стегуру.



