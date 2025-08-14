Фестиваль «Театральная неделя» пройдет в Одинцове

В эту неделю пройдет спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» по пьесе Олега Михайлова представит независимый театр «ОЛИМПиК». Это драма с элементами комедии.

Спектакль вбирает в себя события и героев, описанных в непревзойденной трилогии Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В нем отразится иной взгляд на жизнь и судьбу фрекен Хильдур Бок — одного из самых ярких персонажей этой истории.

Фестиваль «Театральная неделя в Одинцове» не случайно проходит в Одинцовском городском округе, отмеченном высокой плотностью дачных театров в начале ХХ века. Здесь вдоль полотна Белорусской железной дороги в период с 1901 по 1917 годы маленькие дачные театры возникали буквально на каждой станции — в Баковке, Немчиновке, Одинцове, Голицыно.

Место проведения театральной недели: Немчиновский дом культуры (село Немчиновка, Советский проспект, дом № 4).