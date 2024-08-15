Фестиваль «Театральная неделя» пройдет в Одинцове с 19 по 25 августа

Ежегодный фестиваль «Театральная неделя в Одинцове» пройдет с 19 по 25 августа. Мероприятие посвящено театральной истории округа и искусству Подмосковья.

В этом году фестиваль будет сосредоточен на жанре водевиля — комедийной форме театрального искусства. Зрителям предложат насладиться семью спектаклями, отражающими тематику водевиля, комедии, фарса и лирической драмы.

Выступления артистов пройдут на сцене Немчиновского дома культуры, который является частью Одинцовского городского дома культуры «Солнечный». Кроме того, в рамках фестиваля организуют экскурсии по историческим местам, где в начале XX века действовали дачные театры, включая Одинцово, Немчиновку и Баковку.

Вход на спектакли фестиваля будет свободным. С программой мероприятия можно ознакомиться на главном информационном туристическом портале Подмосковья.

Фестиваль «Театральная неделя в Одинцове» проводится с 2017 года, его основными задачами являются популяризация театрального творчества, укрепление коммуникаций между участниками и поддержка театральной культуры региона.

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