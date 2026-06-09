Фестиваль татарской культуры прошел в Пушкине

В Доме культуры «Пушкино» 7 июня прошел фестиваль татарской культуры «В единстве народов — сила России». Мероприятие приурочили к Году единства народов России.

Организатором выступила Московская областная общественная организация «Татарский культурно-просветительный центр» при поддержке администрации округа. Среди гостей — представители правительства Московской области, полномочного представительства Республики Татарстан в Москве, Московского татарского культурно-просветительного центра, общественной палаты округа и Совета ветеранов, а также интернационального Дома Дружбы в Пушкине.

Фестиваль посетила уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова. От лица главы округа Максима Красноцветова она поприветствовала участников, отметив, что на пушкинской земле умеют ценить многообразие традиций, и выразила слова благодарности организаторам праздника и артистам.

Главной частью фестиваля стал концерт: национальные танцы и песни, в которых оживали вековые обычаи разных культур, яркие костюмы, передающие колорит и богатство татарской культуры.