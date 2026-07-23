Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия» собрал участников проекта «Активное долголетие» в Рузе

Сегодня в Рузе прошел масштабный фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия». Более двухсот участников проекта «Активное долголетие» из Наро-Фоминска, Истры, Волоколамска, Можайска, Власихи, Долгопрудного, Пушкино и Чехова собрались, чтобы показать свои таланты.

Творческие коллективы соревновались в трех номинациях: «Плясовая Русь», «Русь песенная» и «Музыкальное раздолье». Зрители активно участвовали в концерте: угадывали мелодии в викторине, танцевали и подпевали артистам.

Перед началом основной программы гости могли посетить мастер-классы в фойе. Участники превращали обычных матрешек в уникальные арт-объекты и создавали авторские украшения. Также работала благотворительная ярмарка, где можно было полюбоваться картинами местных художников.

Праздник завершился тепло и торжественно. Все делегации получили дипломы и подарки — продукцию подворья Данилова монастыря из деревни Сумароково. Кроме того, участников угостили ароматными домашними пирогами.