Фестиваль танца пройдет 4 октября в Зарайске

Зарайская хореографическая студия «Надежда» приглашает всех поклонников танцевального искусства на свой седьмой арт-проект «Надежда в кругу друзей». Этот ежегодный фестиваль танца, который в этом году состоится 4 октября во Дворце культуры имени Леонова, станет особенным событием, ведь он приурочен к 30-летию со дня основания коллектива.

Центральным событием арт-проекта станет фестиваль танца «С поклоном граду Красному». Как отмечают организаторы, название фестиваля не случайно — это выражение глубокой любви и уважения к родному городу и его жителям, а также признание его богатого культурного наследия.

Торжественное открытие фестиваля обещает стать ярким зрелищем. Зрители смогут насладиться хореографическим отрывком из театрализованного представления «Путь», который был создан хореографами Александрой Васильевой и Оксаной Губернаторовой. Эта постановка была впервые представлена в этом году в рамках празднования 800-летия принесения иконы Николы Чудотворца в Зарайск. В празднике танца примут участие коллективы из разных городов, включая Тулу, Рязань, Ступино, Реутово, Луховицы и зарайские танцоры из студии «Надежда». Начало мероприятия запланировано на 14:00.