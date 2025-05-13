Фестиваль танца и фитнеса «Весенний ритм» прошел в Красногорске

В микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске на фестиваль танца и фитнеса «Весенний ритм» собрались десятки жителей. Участники побывали на мастер-классах по разным танцевальным направлениям.

Как рассказал организатор мероприятия Владислав Ананьев, фестиваль посвятили танцу, фитнесу и здоровому образу жизни, чтобы дети в взрослые могли зарядиться бодростью и хорошим настроением.

«Танцевальные направления у нас самые-самые разнообразные. Мы начинаем от самого популярного, типа хип-хопа, шафла, вога и заканчиваем более андеграундными стилями, такими, как электро, или тиктоник, кейпоп и многие-многие другие», — пояснил Владислав Ананьев.

По словам члена общественной палаты городского округа Красногорск Алены Швайгер, основная цель мероприятия — познакомить жителей с тем, какой бывает двигательная активность.

«Чтобы люди смогли понять, что спорт и фитнес — это не что-то страшное, что ты пришел, устал и больше не сможешь заниматься. Благодаря мягким и плавным занятиям можно помочь своему телу развиваться, быть счастливыми и здоровыми», — сказала она.

Опытные инструкторы-спортсмены, а также участники и финалисты шоу «Танцы» на ТНТ провели для участников фестиваля занятия и мастер-классы. Подарком для гостей стал танцевальный батл.

«Я танцую электро-стиль на протяжении шести лет. Это стиль, в котором в основном работают руки», — поделилась участница танцевального батла Ева Маслак.

Отметим, что мероприятие провели благодаря помощи администрации Красногорска.