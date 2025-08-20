Фестиваль «Таксы Чехова» пройдет в Мелихове 7 сентября

В музее-заповеднике «Мелихово» 7 сентября состоится 19-й ежегодный фестиваль «Таксы Чехова». Праздник традиционно объединит любителей этой породы собак и их питомцев

В программе значится дефиле «Гав-а-портэ, или модные хвостики», которое пройдет на Сиреневой аллее, а также спортивный конкурс «Бегай, прыгай, догоняй!».

Гостей также ожидают шоу «Великий ГАВдини», творческие конкурсы, состязания на сообразительность и ловкость.

Любители такс смогут посетить мастер-классы: их научат шить одежду для питомцев и создавать декоративные фигурки из дерева в форме любимой породы. Для гостей будет работать ярмарка «Человек собаке друг» с подарками для животных и сувенирами для хозяев.

Фестиваль уже давно стал одной из самых необычных традиций Подмосковья. Каждой осенью в Мелихово приезжают владельцы такс со всей страны, чтобы разделить любовь к породе, которую особенно ценил Антон Чехов. Напоминанием о привязанности писателя к своим питомцам служат две бронзовые скульптуры такс у входа в музей-заповедник.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте литературно-мемориального музея-заповедника.