Фестиваль «Сыр и Jazz» пройдет на экоранчо в Можайске в 2025 году

В 2025 году Можайский округ станет площадкой фестиваля «Сыр и Jazz». Кулинарно-музыкальный праздник пройдет на экоранчо «Алексеевка».

Специально к фестивалю в порядок приведут заброшенные свинофермы около агротуристического комплекса. Их переделают в павильоны для участников мероприятия.

Экоранчо открыли в Можайске в 2012 году. За более чем 10 лет ферма расширилась с четырех до 170 гектаров. Часть земель выкупили, а часть арендовали благодаря поддержке местной администрации и правительства Подмосковья.

Также комплекс получил гранты на строительство животноводческой фермы и сыроварни. Сегодня там обитают 100 коров, 22 лошади, есть пасека с 15 ульями, пруд для рыбалки и посадки малины. На сыроварне перерабатывают до четырех тонн молока, выпуская российские, голландские и армянские сыры, а также буррату, моцареллу и страчателлу.

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