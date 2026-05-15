Фестиваль суперкаров Unlim Fest пройдет в Раменском

На трассе RDRC Racepark в Раменском муниципальном округе 16 и 17 мая состоится фестиваль суперкаров Unlim Fest. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках мероприятия будут представлены мощные и быстрые машины: от 500-сильных суперкаров до 1300-сильных тюнинг-проектов. Особенностью фестиваля станет уникальная дистанция заездов — 603,5 метра (3/8 мили), что позволит самым мощным автомобилям развивать скорость до 300 километров в час на финише.

Зрителей ждут трибуны с видом на всю трассу и доступ в паддок. Для гостей будут организованы парковка, детский городок и фуд-корт с разнообразной едой.

Среди участников фестиваля — мощные серийные электромобили Zeekr 001 FR и Xiaomi SU7 Ultra, а также автомобили Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari и Lamborghini.

Трасса RDRC Racepark соответствует требованиям Международной автомобильной федерации (FIA) и является профессиональным центром проведения соревнований по дрэг-рейсингу в России.

