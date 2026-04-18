Фестиваль студенческих талантов завершился в Подольске

В Подольске завершился муниципальный этап фестиваля «Студенческая весна Подмосковья». Свои таланты на сцене показали более восьмисот участников из разных учебных заведений округа.

Юные артисты выступали в музыкальных, театральных и танцевальных жанрах. Главный эксперт комитета по делам молодежи округа Лидия Шобухова рассказала, что на гала-концерте чествовали победителей и вручали им заслуженные награды.

«Студенческая весна „Подмосковья“ в городском округе Подольск — это первое мероприятие, которое входит в линейку Всероссийской программы студвесна», — отметила она.

Заместитель главы округа Ольга Шашкова назвала подрастающее поколение гордостью Подольска.

«Огромное спасибо вам за ваше творчество, за вашу энергию, за вашу креативность, за ваши добрые дела, которые вы делаете на благо Подольска, Московской области и всей страны. Безусловно, хочется верить, что этот фестиваль — студвесна — будет некая отправная точка, которая приведет вас к большим победам», — обратилась она к присутствующим.

Гран-при фестиваля завоевал колледж «Московия». В турнирной таблице лидеров также оказались студенты колледжа имени Александра Никулина. Фестиваль показал хорошую подготовку юных подольчан и их уверенность двигаться только вперед.