Фестиваль «Столяровские встречи» прошел в Серебряных Прудах

Голубоглазый богатырь с лучезарной улыбкой и косой саженью в плечах — таким полюбили зрители нашей страны актера Сергея Столярова. Родился он в Подмосковье, в селе Беззубово. Семья была многодетной. Отец погиб на войне. В 1919 году Столяровы отправилась в Ташкент. По дороге Сережа заболел и попал сначала в больницу, а потом в детский дом. Потом было ремесленное училище, театр Красной армии и главные роли в фильмах «Цирк», «Василиса Прекрасная», «Садко». Интересный факт — день своего рождения актер не знал, потому что метрики потерялись. Сам себе выбрал дату — 1 ноября. Настоящая — 17 июля — стала известна только лишь после смерти актера.

В фойе Центрального дома культуры открылась выставка «Детство героя». На картинах юных художников — яркие моменты из жизни маленького Сережи Столярова. На сцене состоялся концерт. Зрители увидели редкие архивные кадры, а еще прозвучали воспоминания о жизни актера.