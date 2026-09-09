Фестиваль спортивных семей прошел в деревне под Чеховом

В фестивале приняли участие воспитанники клуба, а также дети с особенностями развития вместе с родителями. Им предстояло пройти различные эстафеты, соревнования по игре в шашки, а также состязания по корнхолу — популярной уличной игре, в которой игроки бросают тканевые мешочки с наполнителем в наклонную деревянную доску с отверстием.

Физкультурно-оздоровительное учреждение «Чайка» активно вовлекает местных жителей в спортивную деятельность. Особое вниманию уделяется бойцам, получившим тяжелые травмы. В 2025 году на базе клуба основали команду по следж-хоккею среди ветеранов СВО. Кроме того, участники специальной военной операции могут бесплатно проходить реабилитацию и регулярно заниматься спортом.

Тренировочный процесс организован на базе Дворца спорта «Олимпийский», «Ледового дворца» и Дома культуры «Русь». В перечень доступных направлений входят адаптивная и лечебная физкультура, общая физическая подготовка, плавание, тяжелая атлетика, шашки, шахматы, следж-хоккей, бадминтон и стрельба из лука.