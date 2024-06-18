Фестиваль спортивного кино стартовал в Воскресенске

Фильм «Девочка из блокадного Ленинграда» показали на открытии фестиваля спортивного кино в Воскресенске. Он проходит в рамках проекта партии «Единая Россия».

Фестиваль приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фильм о подвигах олимпийской чемпионки и многократной рекордсменки мира Галины Зыбиной показали в молодежном центре «Олимпиец». Она известна своим участием в первой в истории советского спорта Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году. Героиня фильма — обладательница множества медалей, в том числе медали «За оборону Ленинграда», полученной в 1944 году.

«Подобные киноистории направлены на воспитание подрастающего поколения, они рассказывают о нравственных качествах, которые важно заложить в детей, а также демонстрируют невероятное мужество и стойкость нашего народа в самые трудные времена», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Проект направлен на развитие интереса у молодого поколения к спорту и кино, а также патриотических чувств.

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