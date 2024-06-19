Фестиваль спортивного кино стартовал в Ногинске

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Кинопоказ на большом экране кинотеатра «Рассвет» организовали для детей из пришкольных летних лагерей. Фильмы, приуроченные к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, смогли увидеть более 70 ребят.

В программу кинопоказов входят фильмы «Блокадный футбол», «Динамо. Ленинград», «Девочка из блокадного Ленинграда».

«В трудные годы войны против гитлеровской Германии успехи и достижения наших спортсменов зачастую были на грани подвига. Спортсмены сменили спортивные снаряды на боевое оружие, стойко и мужественно защищали рубежи нашей Родины. Сегодня, 19 июня, во Всемирный день детского футбола, мы организовали показы спортивных военных фильмов для детей. Такие киносеансы напоминают о важности спорта в нашей жизни и помогают подрастающему поколению познакомиться с героическими страницами биографии советских и российских спортсменов. После просмотра дети задавали интересующие их вопросы и активно участвовали в обсуждении», — сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Проект направлен на развитие интереса у молодого поколения к спорту и кино, а также патриотических чувств.

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