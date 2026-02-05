Фестиваль спортивного кино прошел в Красногорске

В Красногорске состоялся международный показ спортивного кино в рамках федерального проекта «Детский спорт». Главным событием вечера стал документальный фильм об олимпийской чемпионке Веронике Степановой.

Показ прошел 4 февраля и собрал зрителей, интересующихся спортом и кинематографом. Центральной лентой стала картина режиссера Дмитрия Миляева, посвященная жизни и карьерному пути прославленной российской лыжницы Вероники Степановой. Как отмечают организаторы, эта вдохновляющая история призвана мотивировать юных спортсменов и любителей лыжного спорта на новые свершения.

На мероприятии присутствовал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов. В своем выступлении он подчеркнул значимость подобных инициатив для поддержки молодежного спорта и формирования важных личностных качеств. «Красногорск регулярно принимает участие и в данном фестивале, и в реализации программы по „Детскому спорту“. И мы как партийцы понимаем важность данных мероприятий, уделяем огромное значение развитию детского спорта», — заявил Андриянов.

Программа фестивального показа включала четыре кинокартины российских режиссеров на спортивную тематику. Эти фильмы в дальнейшем планируется демонстрировать в образовательных учреждениях, колледжах, вузах и домах культуры по всей России. Основная цель масштабного кинопоказа — познакомить подрастающее поколение с историями спортивных легенд и усилить мотивацию молодежи к занятиям физической культурой и спортом.