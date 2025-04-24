Фестиваль современных танцев продлил прием заявок от жителей Подмосковья

Прием заявок от жителей Подмосковья на участие в III Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках» продлили до 25 апреля. Проект стартует уже 17 мая на сцене центрального городского парка Королева. Соревноваться пройдут в двух номинациях: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель».

«За последние дни мы получили огромное количество заявок со всей страны. Особый интерес к участию в фестивале проявили танцоры из Подмосковья. В связи с этим ажиотажем мы решили продлить прием заявок для танцоров Московской области до вечера пятницы», — подчеркнула Ксения Васильева, директор АНО «МосОблПарк».

Организатором события выступает «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма МО. Художественный руководитель проекта — заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

В оценке выступлений конкурсантов примут участие звездные жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, танцовщица и хореограф Катя Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, а также танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава.

К участию в фестивале приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет.

Подать заявку на участие можно на сайте городтанцует.рф до 25 апреля 2025 года.

Финал проекта пройдет в сентябре. Лучшие участники получат возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», поучаствовать в фестивале русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или постажироваться в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.