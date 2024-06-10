Фестиваль современной поэзии прошел в честь Александра Пушкина в Балашихе

Открытие фестиваля «Русский слог» в Балашихе состоялось в честь 225-летия со дня рождения выдающегося писателя Александра Сергеевича Пушкина. С шестого по восьмое июня на площадках города прошли познавательные программы. Участниками стали известные поэты, литературные критики, публицисты, а также члены «Союза писателей России».
Гости праздника представили свои лучшие произведения в конференц-зале Библиотечного информационно-культурного центра Балашихи. Жемчужиной фестиваля стал мастер-класс по поэтическому искусству. Его провел председатель Правления Московской областной организации «Союза писателей России» Сергей Антипов.