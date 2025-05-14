Фестиваль современного танца пройдет в Серпухове 18 мая

Городской округ Серпухов станет одной из площадок фестиваля «Город танцует в парках». Очный этап состязаний проведут 18 мая в 16:00 в парке имени Олега Степанова.

Участниками творческого турнира станут 10 команд из Серпухова, которые прошли отбор. Всего в этом году на сцену 30 парков в Московской области выйдут команды из 50 муниципалитетов. Гала-концерт с участием лучших танцоров пройдет в сентябре.

Отметим, что мероприятие проводят каждый год, руководит фестивалем заслуженный артист России Егор Дружинин. В этом году проект «Город танцует в парках» выйдет на федеральный уровень, лучшие участники смогут стать частью команды хореографа «Кед». Мероприятие проводят при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, главной его целью стал поиск молодых талантов, а также их продвижение.

Напомним, что в 2023 и 2024 годах фестиваль объединил порядка семи тысяч участников и 76 команд-финалистов. Городской округ Серпухов в финале представили образцовая детская хореографическая студия «Сильфида» и студия современного и уличного танца Marvel Crew.