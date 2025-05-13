Фестиваль современного танца пройдет в Чехове 18 мая

Мероприятие соберет профессиональных танцоров в парках Подмосковья уже в третий раз. Муниципальный округ Чехов представят коллективы: «Седьмое небо», «Мечта» и Hot Dance Commumity.

В городском парке культуры и отдыха 18 мая в 20:00 состоится отборочный этап фестиваля современного танца. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: среди участников от 10 до 14 лет и от 15 до 35 лет. Также конкурсанты выступят в двух номинациях: «Индивидуальный исполнитель» и «Танцевальный коллектив».

Оценивать сольные и групповые номера будут известные хореографы и режиссеры: Александр Могилев, Екатерина Решетникова, Алексей Карпенко и Владимир Варнава. Председателем жюри стал заслуженный артист России Егор Дружинин.

Завершится проект областного Министерства культуры гала-концертом финалистов в сентябре. Лучшие танцоры смогут попасть в команду Егора Дружинина «Кед», принять участие в фестивале русского современного танца «Проба №» Александра Могилева, а также пройти стажировку в «Varnava Dance Co» Владимира Варнавы.

Вход на мероприятие свободный. Подробную информацию о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта.