Фестиваль современного искусства прошел в Одинцове

Фестиваль современной культуры «Малевич» прошел в парке Одинцовского городского округа. Среди гостей — жители не только Подмосковья, но и других городов страны.

Особое настроение фестивалю придала его супрематистская концепция: необычные инсталляции, смелые перформансы, паблик-арт и музыкальные выступления органично вписались в природный ландшафт парка. Помогала создавать пространство команда знаменитого арт-кластера «Никола-Ленивец». Здесь каждый смог найти что-то по душе: от образовательных лекций и творческих мастерских до прогулок среди уличных арт-объектов.

Фестиваль стал местом встречи для творческих людей: художников, писателей, музыкантов и просто неравнодушных к искусству. В их числе оказались и Серафима с Полиной из Москвы, которые приехали, чтобы стать частью большого культурного диалога.

Приятный бонус для гостей — вход на мероприятие свободный, а возрастных ограничений нет. К тому же, фестиваль полностью dog friendly: четвероногие друзья смогли сопровождать своих хозяев на всех площадках.