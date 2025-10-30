Фестиваль современного искусства пройдет в Зарайске с 17 ноября по 9 января

В Зарайске с 17 ноября по 9 января пройдет ставший традиционным фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка». Событие объединит художников, кураторов, а также заинтересованных жителей и гостей города.

Проект при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Московской школы современного искусства превратит старинный город в площадку, где встречаются прошлое и настоящее.

Центральная выставка фестиваля — «Дом от погреба до чердака» — откроется 17 ноября в арт-пространстве «ЦЕХЪ». Кураторы Михаил Левин и Аксана Прутцкова вдохновились идеей философа Альфреда Шютца о доме как точке отсчета человеческого опыта. Свои работы продемонстрируют свыше двадцати художников, среди которых Ирина Корина, Леонид Тишков и Настя Миро.

Зрители смогут не только увидеть экспозицию, но и стать ее частью, рассказав истории о любимых местах Зарайска. Собранные маршруты дополнят городскую «карту памяти».

Еще до открытия выставки в городе будет работать арт-резиденция «Зарайск × MSCA», где восемь художников будут исследовать город, его ремесла и атмосферу.

Итоги работы будут представлены сразу на двух площадках — в прострастве «ЦЕХЪ» и в Доме Мачтета, где откроют выставки «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска». Первая вдохновлена романом Рэя Брэдбери и посвящена памяти, а вторая рассказывает о деревянной архитектуре и исчезающей красоте малых городов.

«Арт-резиденция — это точка взаимного обогащения: художники, горожане, культурные институции и локальные сообщества входят в диалог через исследование, прогулки-экспедиции и встречи. Здесь личная оптика автора встречается с „голосом города“ — его памятью, маршрутами, ремеслами, звуками и словами», — пояснили кураторы проекта Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Фестиваль начнется с маршрута «От входа в Дом к общей гостиной», который соединит знаковые локации.

В образовательной и культурной программе значатся десятки лекций, мастер-классов и прочих активностей.