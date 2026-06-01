Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» пройдет в Зарайске

С 8 августа по 13 сентября в Зарайске состоится четвертый Фестиваль современного искусства «Перезагрузка», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Проект направлен на объединение художников, кураторов и горожан для диалога между прошлым и настоящим, а также между локальными традициями и новыми художественными тенденциями.

Тема фестиваля в этом году — «Русский Восток: сквозь время и шелка». Исследование культурных связей, которые складывались в городе на протяжении многих лет, будет представлено через призму человеческого опыта, путешествий, торговли и архитектуры.

В рамках фестиваля будет организована международная арт-резиденция, которая объединит художников из разных городов и стран. Участники будут исследовать скрытые культурные пересечения и искать новые способы разговора о городе, времени и памяти. Основные площадки фестиваля — арт-пространство «ЦЕХЪ» и исторический Дом Мачтета.

Куратор фестиваля Татьяна Гетман отмечает: «В этом году арт-резиденция становится пространством исследования тонких культурных связей. Нас интересует не Восток как география или набор узнаваемых образов, а почти невидимые следы присутствия, которые возникают через людей, память, предметы, маршруты и человеческие истории».

Зарайск продолжает укреплять свою репутацию как площадка для создания современного искусства. В 2026 году фестиваль вновь запускает арт-резиденцию, которая впервые получит международный статус. К участию приглашаются художники старше 18 лет из России и зарубежных стран, работающие в различных направлениях современного искусства.

Для подачи заявки необходимо отправить письмо на адрес zaraysk-art@yandex.ru с темой «Резиденция-2026» и приложить необходимые документы. Более подробную информацию можно найти на сайте.