Фестиваль современного искусства начнется в Зарайске 23 ноября

Городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0» пройдет в Зарайске с 23 ноября по 12 января. Посетителей ждут мастер-классы художников, выставки, ярмарки и, конечно, угощения.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль объединит в себе несколько направлений главные из которых — культура и образование.

В городе создадут арт-пространства, в которых расположатся выставочные залы с интерактивными инсталляциями, а также образовательные зоны.

Для фестиваля выберут множество локаций — одна из них дом Мачтета — усадьба известного писателя журналиста начала 20-го века Григория Мачтета. Там пройдет серия выставок современного искусства. Зрители увидят работы как маститых мастеров, так и молодых художников, только делающих первые шаги в искусстве.

«Проект в Зарайске — значимый этап изменения самого города, так как, вдохновившись нашими двумя ключевыми объектами, любой предприниматель может приехать и построить свой культурный центр, арт-пространство, открыть собственное дело и понять, что все возможно. Потому что сегодня не важно в каком городе ты находишься, главное — твое желание создавать то, что хочешь, находя единомышленников, используя культурные коды, работая с искусством», — рассказала куратор фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Марина Глухова.

С 1 декабря по 12 января в Зарайске пройдут тематические дни городов России. Гостей ждут развлекательные программы и ярмарки сувениров и продуктов от местных производителей.

Фестиваль «Перезагрузка 2.0» проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Подробнее узнать о фестивале можно на сайте www.zaraysk-art.ru.