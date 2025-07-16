Фестиваль современного искусства начался в Ленинском округе

Более 70 человек представили авторские работы на самом крупном в Московской области мероприятии в сфере современного искусства. Арт-паблик фестиваль «Заповедное» стартовал в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Участниками стали 30 артистов и музыкантов, а также 40 художников из разных городов России. Их отобрали в рамках конкурса.

Победители получили гранты на производство своих объектов. Работы разместили на трех площадках музея-заповедника.

«Галерея „Заповедное“ станет новым удивительным арт-пространством в регионе, и в отличие от многих других она будет находиться не в мегаполисе, а на исторической территории усадьбы. Мы тоже постарались, чтобы фестиваль „Заповедное“ стал самым современным и прогрессивным», — прокомментировал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Зрителями открытия фестиваля стали более трех тысяч жителей и гостей Ленинского округа. Они приняли участие в перформансах и мастер-классах, увидели театрализованное шествие.