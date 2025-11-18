Фестиваль современного искусства «Апельсиновая береза» прошел в Подольске

В доме культуры «Машиностроитель» состоялся XII всероссийский многожанровый фестиваль‑конкурс «Апельсиновая береза», в котором приняло участие более 100 человек. По итогам проекта участники получили звания лауреатов и дипломантов.

Юные таланты состязались в номинациях «Эстрадный вокал», «Авторская песня», «Поэт-прозаик», «Художественное и прикладное творчество», «Художественное слово», «Драматический театр» и «Театр мод». На сцене выступили исполнители соло и творческие коллективы. Среди участников были театральные студии «Посмотрите» и театр моды «Эксклюзив», вокальные ансамбли «Веселые нотки» и «Созвучие», а также солисты и чтецы.

Торжественную церемонию открыла оперная певица Ирина Максимова. Оценивало выступления компетентное жюри: режиссер и хореограф Ольга Илюхина, педагог, актер театра и кино Егор Вадов и певица и педагог Наталья Мишина.