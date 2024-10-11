Фестиваль социальных театров стартовал в Чехове

В городском округе Чехов открыли фестиваль театральных студий, там представили социальные спектакли о современных подростках. Мероприятие организовали в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово».

Как рассказала менеджер проектов Федерального подросткового центра Бажена Семченко, в Подмосковье стартовал цикл региональных практико-образовательных фестивалей. Одной из площадок стал чеховский музей-заповедник «Мелихово».

«Социальный театр — это новое направление, и мы запускаем курс по методике работы с подростками в этом формате с 17 декабря», — подчеркнула она.

На мероприятии выступили актеры двух столичных театральных студий: «Дети райка» и Jam session. Фестиваль объединил зрителей из Москвы, Чехова и ближайших городов Подмосковья.

Актеры театральной студии «Дети райка» представили собравшимся антиутопию по повести Александры Зайцевой. Коллектив Jam session показал спектакль «Давай бояться вместе», он основан на реальных событиях и повествует о страхе потери близкого человека.

По словам актера студии «Дети райка» Александра Миронова, спектакль направлен на предотвращение ошибок в жизни и создает возможность обсудить остросоциальные вопросы в увлекательной форме.

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