Фестиваль социальных театров стартовал в Чехове
В городском округе Чехов открыли фестиваль театральных студий, там представили социальные спектакли о современных подростках. Мероприятие организовали в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово».
Как рассказала менеджер проектов Федерального подросткового центра Бажена Семченко, в Подмосковье стартовал цикл региональных практико-образовательных фестивалей. Одной из площадок стал чеховский музей-заповедник «Мелихово».
«Социальный театр — это новое направление, и мы запускаем курс по методике работы с подростками в этом формате с 17 декабря», — подчеркнула она.
На мероприятии выступили актеры двух столичных театральных студий: «Дети райка» и Jam session. Фестиваль объединил зрителей из Москвы, Чехова и ближайших городов Подмосковья.
Актеры театральной студии «Дети райка» представили собравшимся антиутопию по повести Александры Зайцевой. Коллектив Jam session показал спектакль «Давай бояться вместе», он основан на реальных событиях и повествует о страхе потери близкого человека.
По словам актера студии «Дети райка» Александра Миронова, спектакль направлен на предотвращение ошибок в жизни и создает возможность обсудить остросоциальные вопросы в увлекательной форме.
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