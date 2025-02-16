Фестиваль солдатской песни прошел в Серпухове
Ежегодный фестиваль солдатской песни «Время выбрало нас» прошел в Доме культуры поселка Большевик. Его приурочили ко Дню защитника Отечества и годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В фестивале приняли участие более 100 человек — творческие коллективы из Серпухова, Пущина и Кременок.
Курсанты исполнили песни о войне, чувстве долга перед Родиной и воинское чести. Прозвучали композиции известных исполнителей и авторские произведения, написанные участниками.
К фестивалю готовились год. В рамках мероприятия открыли выставку картин «Уголь Донбасса» — это серия портретов участников СВО, написанных углем.
Организаторы отметили, что такие мероприятия важны для патриотического воспитания молодежи и детей.
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