Фестиваль солдатской песни прошел в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Ежегодный фестиваль солдатской песни «Время выбрало нас» прошел в Доме культуры поселка Большевик. Его приурочили ко Дню защитника Отечества и годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В фестивале приняли участие более 100 человек — творческие коллективы из Серпухова, Пущина и Кременок.

Курсанты исполнили песни о войне, чувстве долга перед Родиной и воинское чести. Прозвучали композиции известных исполнителей и авторские произведения, написанные участниками.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
4/4

К фестивалю готовились год. В рамках мероприятия открыли выставку картин «Уголь Донбасса» — это серия портретов участников СВО, написанных углем.

Организаторы отметили, что такие мероприятия важны для патриотического воспитания молодежи и детей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте