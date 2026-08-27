Фестиваль событийного туризма пройдет в Коломне 30 августа

Мероприятие «Лука-море!» состоится в селе Мячково и начнется рядом со скульптурой «Счастье наше луковое». Праздник объединит ярмарки, творческие выступления и развлечения для гостей.

Площадки начнут работать с 14:00, а официальное открытие состоится в 15:00. Для посетителей подготовят ремесленные и луковые ярмарки, игровые и интерактивные площадки. Гости смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, а музыкальную программу представят местные исполнители и творческие ансамбли.

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет. Организаторы приглашают жителей и гостей округа провести воскресный день на свежем воздухе и познакомиться с традициями села и местными продуктами.

В день фестиваля в Мячкове изменится схема движения транспорта. С 14:00 до 19:00 будут действовать временные ограничения на стоянку и движение автомобилей на участке дороги «Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь — Бортниково» — от основной трассы до дома № 71 на улице Центральной. Ограничения также введут на улице Центральной от дороги «Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь» до указанного участка.

Водителям рекомендуют учитывать временные изменения при планировании маршрута. Объехать ограниченные участки можно по близлежащим улицам.